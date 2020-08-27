Пожар на американском ледоколе: у США все меньше шансов против РФ в Арктике

Береговая охрана Соединенных Штатов Америки потеряла ровно половину своего ледокольного флота в Арктическом регионе – на одном из двух действовавших американских ледоколов произошел пожар, в результате которого судно вышло из строя.

Как сообщает газета The Washington Times, команда ледокола Healy смогла справиться с пожаром за полчаса, однако ущерб, нанесенный судну, оказался столь велик, что ему пришлось свернуть арктическую миссию и уйти на ремонт. Таким образом и так небольшое влияние Вашингтона в Арктическом регионе, оказалось ограничено еще больше

Как сообщают американские чиновники, на которых ссылает издание, пожар на борту ледокола Береговой охраны США Healy произошел 18 августа, когда судно находилось неподалеку от берегов Аляски.

У ледокола, который незадолго перед этим в рамках операции Arctic Shield закончил 26-дневное патрулирование региона и направлялся в Арктику «для проведения научных операций и обеспечения национальной безопасности» загорелся один из главных двигателей.

Усилиями экипажа пожар был потушен за полчаса, но арктическую миссию пришлось отменить, чтобы судно отправилось на техосмотр и ремонт в порт Сиэтла.

Вице-адмирал Линда Фаган – глава Береговой охраны США в Тихоокеанском регионе – выразила в связи с произошедшим благодарность экипажу Healy «за молниеносные действия по тушению пожара».

«Этот инцидент, однако, означает, что потенциал США в плане ледоколов будет ограничен до тех пор, пока Healy не отремонтируют, и это ясно указывает на то, что страна отчаянно нуждается в полярных ледорезных судах, способных обеспечивать безопасность», — констатировала при этом вице-адмирал.

Сообщая об этом, издание The Washington Times, вынужденно признает, что после ЧП на ледоколе Healy, у Соединенных Штатов остается лишь один действующий ледокол Polar Star, построенный более 40 лет назад. Кроме того, в состав американского флота входит еще одно ледокольное судно, которое, однако, на протяжении многих лет не используется.

При этом газета напоминает читателям, что у России в состав ледокольного флота входит порядка 40 действующих кораблей, что дает ей возможность серьезно влиять на остановку в Арктическом регионе.