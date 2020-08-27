Карасев объяснил неизбежность переформатирования Украины

Настало время для Украины измениться, переродиться и стать другой путем заключения нового общественного договора.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «112» высказал политолог Вадим Карасев, который считает, что сейчас украинцы живут в стране, где отношения центральной власти с регионами сформировались еще в советское время и с тех пор не менялись.

«Мы клеймим позором советскую эпоху, говорим «совок» и так далее, но все же осталось. Назначают губернатора как секретаря обкома, офис президента – это жалкая копия ЦК партии, Политбюро и так далее. Жалкие копии. Оно же остается все, областные деления остаются оттуда», — провел параллели Карасев.

По его словам, так же создавались и области – их придумывали под индустриальные комплексы, именно поэтому Донецкая область существует в границах Криворожско-Донецкого бассейна, Днепропетровск – в своих границах, а Харьков – в своих.

«Часто же районные деления и областные – под число коммунистов, чтобы было удобно управлять коммунистами. Все же это остается», — добавил политолог.

При этом Карасев отметил, что нужно понимать, в чем заключается новый конституционный договор или общественный договор, это не означает, что нужно писать новую Конституцию или создавать какую-то конституционную ассамблею – все это произойдет де-факто.

По его словам, попытка создать в бывшей советской республике унитарное государство уже провалилась.

«Спецстатус ОРДЛО – это же тоже изменение будет общественного договора. Особенности местного самоуправления уже будут реальными, а не на словах… — отметил Карасев. — Представьте себе – мы возвращаем Крым, возвращаем Донбасс и у нас опять восстанавливается русскоязычное электоральное большинство. А это значит, что титульная нация, украинцы, она становится в меньшинстве»

Однако государство, по его словам, строится именно как этнический проект, как проект титульной нации. Ведь Украина на протяжении последних 30 лет превращается из понятия географического в понятие этническое.

«Это меняет расклады, будет другая страна. И никто не знает, что делать будет с этой страной, как боятся даже, ужас какой-то, появляется экзистенциальный ужас», — считает политолог.

Крым

Потеря Крыма, подчеркнул Карасев, стала первым шагом для Украины, сформировавшейся в своих нынешних границах за счет территорий других государств после окончания Второй мировой войны. Страна меняется и этого не остановить.