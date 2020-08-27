Военнослужащий РВСН задержан в Барнауле за передачу гостайны Украине

ФСБ сообщила о задержании в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Мужчина подозревается в сборе и передаче Главному управлению разведки Министерства обороны Украины сведений, составляющих государственную тайну. Уголовное дело возбуждено по статье "Государственная измена", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

На опубликованной видеозаписи задержания видно, что военный не сопротивлялся оперативникам. Его доставили на допрос, а затем в Барнаульский гарнизонный военный суд, который принял решение об аресте.