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9:42   27 Августа 2020
Общество

Военнослужащий РВСН задержан в Барнауле за передачу гостайны Украине

Военнослужащий РВСН задержан в Барнауле за передачу гостайны Украине

ФСБ сообщила о задержании в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Мужчина подозревается в сборе и передаче Главному управлению разведки Министерства обороны Украины сведений, составляющих государственную тайну. Уголовное дело возбуждено по статье "Государственная измена", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

На опубликованной видеозаписи задержания видно, что военный не сопротивлялся оперативникам. Его доставили на допрос, а затем в Барнаульский гарнизонный военный суд, который принял решение об аресте.

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Автор: Илья Романович
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