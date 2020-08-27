Создан выявляющий в воздухе COVID-19 прибор

Российские специалисты создали первый прибор, способный выявлять в воздухе различные вирусы, в том числе и COVID-19. Устройство было представлено на форуме "Армия-2020" Красногорским заводом им. С. А. Зверева.

Медико-биологический прибор "Детектор-БИО" способен выявить в воздухе не только вирусы, но также бактерии и токсины. Время, затрачиваемое на автоматический анализ пробы воздуха с его помощью, составляет 10–30 минут. Устройство было разработано Красногорским заводом им. С. А. Зверева совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Госиспытания аппарата закончились в июне, и сейчас он находится в процессе получения сертификации, сообщает РИА Новости. По словам директора завода Александра Новикова, предприятие готово максимально обеспечить заказчика необходимым количеством таких приборов.