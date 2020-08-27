Турецкие СМИ назвали абсурдом давление на Трампа перед выборами

Давление на нынешнего президента США Дональда Трампа в преддверии ноябрьских выборов является абсурдом, об этом говорится в материале турецкого издания Haber7.

Как указывает автор материала Таха Даглы, политики США действуют так, будто Америку нужно спасать, и страна не является сверхдержавой, которой они себя всегда называли. Журналист отметил, что даже бывший президент США Барак Обама призывает голосовать не за Трампа, а за демократа Джо Байдена, назвав нынешнего главу Белого дома "угрозой демократии".

Как заявил Билл Гейтс, даже если президентом станет Байден, дела в США не наладятся. СМИ считают, что, если Трамп не выиграет выборы, то на улицы выйдут правые, консервативные круги, поддерживающие республиканца, которых долгое время не было видно, пишет "ИноСМИ".

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден призвал провести честные выборы в Белоруссии, пишет "Царьград".