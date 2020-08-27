Пушков объяснил, почему Лукашенко против вхождения Белоруссии в состав РФ

Заявления о том, что Белоруссия со временем может войти в состав Российской Федерации, могут развернуть не утихающие с 9 августа протесты в ненужное русло.

Такое мнение в своем авторском Telegram-канале высказал накануне председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, прокомментировав таким образом появляющиеся в информационном поле предположения о возможном присоединении Белоруссии к России.

По словам сенатора, белорусский президент Александр Лукашенко никогда не сделает такого шага, потому что это полностью противоречит тем взглядам, которые он не раз декларировал.

Все заявления Лукашенко, напомнил Пушков, можно свести к двум формулам, первая из которых заключается в том, что суверенитет Белоруссии он ставит превыше всего.

«Второе. «Россия боится нас потерять» — и поэтому должна помогать, — процитировал Пушков Лукашенко. — А теперь, по его логике, должна помогать еще больше, чтобы помочь ему, Лукашенко, преодолеть нынешний кризис. Поэтому идея объединения с Россией вообще не стоит для него на повестке дня».

Даже наоборот, идея объединения России и Белоруссии в общее государство развернет «еще далеко не выдохшиеся белорусские протесты» в совсем не нужное России русло. Поэтому набор дальнейших сценариев развития событий в Белоруссии сильно ограничен, заключил Пушков свои рассуждения.

Напомним, протесты в Белоруссии вспыхнули вечером 9 августа, после того, как Центризбирком огласил предварительные результаты прошедших в стране президентских выборов, заявив, то действующий глава государства набрал более 80% голосов, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую проголосовало около 10% избирателей.

Представители белорусской оппозиции, не согласные с таким результатом выборов, устроили массовые акции протеста, которые не утихают до сих пор. В первые время сотрудники правоохранительных органов жестко разгоняли протестующих, задержав несколько тысяч человек. Спустя время почти все задержанные были отпущены. Кроме того, на крупных государственных предприятиях были организованы забастовки.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, управление не утихающими в стране протестами и забастовками ведется из-за границы. Белорусские спецслужбы, заявил он, зафиксировали телефонные звонки из Великобритании, Польши и Чехии, сделанные организаторами и кураторами протестов.