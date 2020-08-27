РБК: ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тысяч клиентов банков

Центральный банк РФ и Visa сообщили кредитным организациям об утечке персональных данных 55 тысяч клиентов банков. Об этом заявил РБК со ссылкой на источники.

Сообщается, что в свободный доступ попали данные зарегистрированных аккаунтов сервиса Joom. Данная интернет-площадка специализируется на доставке товаров из Китая. База данных была доступна для скачивания еще на прошлой неделе, в Telegram-каналах и на специализированных порталах, передает РБК.

Информация, которая попала во Всемирную паутину, включает в себя десять из шестнадцати цифр номера банковской карты, срок ее обслуживания, личные данные владельца и его контакты, а также наименование банка и тип платежной системы. Известно, что в Сеть попали сведения о клиентах целого ряда банков, в числе которых Сбербанк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Россельхозбанк и ряд других российских и иностранных кредитных организаций.