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8:47   27 Августа 2020
Политика

Сенатор Цеков оценил планы Зеленского по Крыму

Сенатор Цеков оценил планы Зеленского по Крыму

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо создать в стране площадку по признанию Крыма частью России. С таким предложением выступил крымский сенатор, член Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Цеков считает, что все разговоры на тему "возвращения" Крыма под руководство Украины не имеют смысла. Сенатор напомнил, что вопрос территориальной принадлежности полуострова давно закрыт.

Вместо этого он предложил Зеленскому организовать политическую дискуссионную площадку на Украине. Целью этой площадки должен стать поиск диалога с Россией. По словам Цекова, такая площадка поможет Киеву найти решение по признанию российского статуса Крыма.

Сенатор предупредил, что создание какой-либо другой площадки станет для Украины пустой тратой времени. Он добавил, что все цивилизованные страны знают, что Крым является частью РФ с исторической и правовой точки зрения, передает РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#крым #цеков #зеленский

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