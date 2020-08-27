НИИ России предложил Китаю провести совместную работу по изучению COVID-19

Российский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова предложил Китаю провести совместную деятельность по исследованию препаратов против коронавируса. Об этом сообщил научный руководитель НИИ России Виталий Зверев.

Руководить российского НИИ отметил, что они отправили письмо с данным предложением. Он рассказал, что китайская сторона уже отреагировала и ждет от России специалистов в Китае, передает РИА Новости.

Виталий Зверев добавил, что российский институт тоже готов принять китайских коллег для проведения совместных работ. По его словам, пока неизвестно, когда Россия и Китай начнут сотрудничество по этому вопросу. В данный момент проходит этап совместных предложений, заключил эксперт.