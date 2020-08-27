США: солдаты американских ВС получили травмы при ДТП с патрулем РФ в Сирии

Солдаты американских вооруженных сил "получили травмы" в результате ДТП с российской патрульной машиной на территории Сирии, следует из сообщения Центрального командования ВС США, передает POLITICO.

Вашингтон сообщил, что в результате столкновения пострадали четыре военных США. В Пентагоне уточнили, что у солдат выявлены симптомы сотрясения мозга. Однако, согласно данным другого источника, который подозрительно аналогично ссылается на издание POLITICO, американские служащие якобы "были ранены", отмечает ФАН.

"Видео столкновения показало, что российский автомобиль таранит американскую машину, а российский вертолет пролетает низко над американскими войсками", — информирует СМИ.

В оборонном ведомстве США расценили "инцидент" как небезопасное преследование американского контингента в арабской республике. При этом в министерстве не стали комментировать систематические попытки военных США сорвать патрулирование сирийских маршрутов войсками России.