Пенс согласился бороться за второй срок на посту вице-президента США

Вице-президент США Майк Пенс дал свое согласие на номинацию на повторный срок от республиканцев. Об этом он заявил на съезде партии.

Пенс высказал свою благодарность главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и Республиканской партии за оказанное доверие, передает РИА Новости. Он объявил о готовности в случае победы на выборах на четыре года снова занять пост вице-президента.

"И с божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединенных Штатов", — сказал Пенс.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября. В предвыборной гонке участвуют действующий лидер страны республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.