Киевский суд наложил арест на активы бывшего завода Порошенко

Суд Киева арестовал всю недвижимость и акции судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", который до 2018 года принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, инициировавший дело об отмывании денег.

Портнов выразил благодарность властям Украины за то, что они поспособствовали в расследовании уголовного дела, инициированного им в отношении экс-президента, обвиняемого в хищении и "отмывании" денег. Порошенко подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов и подделке документов.

Украинский юрист сообщил, что по ходатайству генпрокурора было арестовано все недвижимое имущество и 94% акций завода "Кузница на Рыбальском". Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале.