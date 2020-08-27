Данилюк заявил о недееспособности украинской полиции

Полиция и другие правоохранительные органы Украины являются полностью недееспособными. Такое заявление сделал 26 августа экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк в эфире телеканала NewsOne.

Украинское государственное бюро расследований до сих пор не смогло выяснить детали по делу о похищении серверов с секретными данными из ситуационной комнаты в Офисе президента, по словам Данилюка, передает РИА Новости.

"У нас импотентные институции. Все правоохранительные органы у нас никакие. Даже если им напишешь, предоставишь полные доказательства, они не смогут слова прочитать", — заявил он.

Известно, что именно Александр Данилюк в мае 2019 года сообщил об исчезновении серверов из ситуационной комнаты главы государства. Тогда за это дело взялось Государственное бюро расследований Украины.