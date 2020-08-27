СМИ: США могут воспользоваться уязвимостью торговых флотов РФ

США вместе со своими союзниками могут попытаться блокировать гражданский торговый флот России для ослабления экономики РФ. Об этом сообщили аналитики одного из американских изданий.

Согласно данным статьи издания Forbes, российский гражданский торговый флот приносит РФ огромную прибыль. Именно этот ресурс может стать главной целью США в случае военного конфликта, передает "ПолитРоссия".

"Это позволит Западу заставить оппонентов прекратить противостояние на выгодных для себя условиях", — отметил автор статьи

Однако журналисты Forbes также отметили, что потопление российских торговых судов могут принести США различные политические проблемы. Они последуют сразу после агрессивный действий Соединенных Штатов.