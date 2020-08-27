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6:42   27 Августа 2020
Экономика

Программисты и руководители в России больше всех довольны своей зарплатой

Программисты и руководители в России больше всех довольны своей зарплатой

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян. Оказалось, что программисты и руководители больше всего довольны своей заработной платой.

Опрос проводился во всех российских округах среди 2500 представителей разных направлений деятельности. Больше всех своей заработной платой довольны программисты и руководители, передает ТАСС.

"Размером своего заработка довольна почти треть разработчиков ПО (32%) и три из 10 руководителей", — говорится в результатах опроса.

Среди медицинских работников 10 лет назад были удовлетворены уровнем своей зарплаты 13%, на сегодня их доля равна 23%. Доля инженеров, которые довольны заработком, увеличилась в два раза с 2010 года, а у финансистов она выросла с 16% до 19%.

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Автор: Василий Пименов
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