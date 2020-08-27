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6:35   27 Августа 2020
Армия

Госдеп: Китай преувеличивает воздействие своих ракет на США

Госдеп: Китай преувеличивает воздействие своих ракет на США

Запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море Пекином не может запугать Вашингтон. Такое заявление сделал спецпосланник по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Twitter.

Китай глубоко заблуждается, думая оказать влияние на США путем запугивания ракетами, передает РИА Новости. В качестве иллюстрации к своему посту Биллингсли прикрепил материал газеты South China Morning Post.

Пекин запустил две баллистические ракеты в качестве предупреждения США, которые продолжают увеличивать число своих кораблей в Южно-Китайском море. Американский самолет-разведчик U-2 также был недавно замечен над территорией, где проходили учения китайских военнвх.

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Автор: Илья Романович
#китай #ракеты #госдеп сша

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