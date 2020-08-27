Посол РФ: Москва ждет объяснений от Вашингтона из-за обвинений в адрес НИИ

Москва требует объяснений от Вашингтона из-за обвинений в адрес российских НИИ в создании химического оружия, заявил посол РФ в американской столице Анатолий Антонов. По его словам, заявления США и принятые в связи с этим меры безосновательны.

Министерство торговли США накануне уведомило о занесении пяти отечественных НИИ в санкционные списки. В ведомстве добавили, что подозревают их научных сотрудников в разработке биологического и химического оружия. В "черном списке" теперь также числится 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, при содействии которого разрабатывалась вакцина от коронавирусной инфекции.

"Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение", — заявил Антонов.

Он отметил, что американская сторона не стала изменять "традициям" и не предоставила ни одного доказательства своих обвинений. По словам дипломата, в своем заявлении Вашингтон, как обычно, использует невнятные формулировки и беспочвенные предположения, сообщает РИА Новости.