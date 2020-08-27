Московские вирусологи могут создать "сезонную" вакцину от гриппа и COVID-19

Вирусологи из МГУ им. Ломоносова могут разработать универсальную "сезонную" вакцину от нового типа коронавируса и гриппа. Подробнее о препарате, и на каком этапе находится разработка, рассказала доктор биологических наук Ольга Карпова.

Она отметила, что появление вакцины такого рода необходимо из-за долговременной борьбы с коронавирусной инфекцией. По ее словам, новый тип вируса может "остаться" еще на несколько сезонов.

Специалист заявила о готовности ее коллег из МГУ приступить к более серьезной стадии разработки универсальной вакцины. До настоящего момента ученые занимались проработкой такого варианта, сообщает РИА Новости.

"У нас это конструктор... То есть мы просто буквально можем, что называется, сложить кубики, и получить именно такую вакцину", — объяснила Карпова.

Эксперт уточнила, что препарат имеет все шансы выйти на этап клинических испытаний примерно через полгода. Однако при условии финансирования проекта.