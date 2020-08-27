Еврокомиссар по торговле подал в отставку из-за нарушения самоизоляции

Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган подал в отставку на фоне скандала из-за несоблюдения требований по защите от COVID-19 при поездке в Ирландию. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

Хоган подал прошение об отставке с поста комиссара ЕС по торговле. Свое решение он объяснил тем, что разногласия по поводу его поездки в Ирландию начали отвлекать его и могли помешать дальнейшей работе, приводит РИА Новости заявление политика.

СМИ ранее сообщили об участии Хогана в мероприятии, на котором присутствовало около 80 человек. Еврокомиссар попал под давление, когда выяснилось, что по прибытии в Ирландию он не прошел обязательного двухнедельного карантина.