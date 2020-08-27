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3:02   27 Августа 2020
Политика

Трамп направит нацгвардию для подавления погромов в Кеноше

Трамп направит нацгвардию для подавления погромов в Кеноше

Силовики и нацгвардия США отправятся в город Кеноша, штат Висконсин, для "восстановления закона и порядка". Об этом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

Митинги и акции протеста начались в Кеноше после того, как полицейские застрелили афроамериканца Джейкоба Блейка, пытавшегося разнять двух поссорившихся женщин. Со временем шествия переросли в погромы и столкновения с полицией, передает РИА Новости.

"Мы не допустим грабежи, поджоги, насилие и беззаконие на американских улицах. Моя команда только что закончила телефонный разговор с губернатором (Висконсина Тони) Эверсом, который согласился принять федеральную поддержку…", — заявил Трамп.

Власти Кеноши обратились к губернатору с просьбой прислать 1,5 тысячи служащих нацгвардии штата. В городе работает уже около 160 гвардейцев, власти ввели комендантский час.

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Автор: Василий Пименов
#трамп #нацгвардия #погромы #Кеноша

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