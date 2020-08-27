Крымский депутат Черняк предостерег россиян от отдыха в Турции

Российские туристы, желающие провести отпуск в Турции, рискуют попасть в карантинную зону. Такое предположение высказал член Верховного Совета Крыма Алексей Черняк на фоне обостряющейся эпидемиологической ситуации в республике.

Он в беседе с Nation News отметил, что проблема с распространением COVID-19 в основном регистрируется в местах массового скопления людей. Под данную категорию также попадают и курортные города, в частности Анталья. Кроме того, угроза инфицирования сохраняется на высоком уровне в аэропортах, самолетах и отелях.

"Ближе к осени наблюдается тенденция увеличения числа заболевших. Эксперты это связывают в первую очередь с туристическими регионами", — подчеркнул депутат.

Черняк добавил, что россияне вряд ли могут рассчитывать на прежнее качество обслуживания в Турции. По его словам, в городе действуют жесткие ограничения, из-за которых отдых не будет привычным. Соотечественникам лучше воздержаться от отдыха за границей в этом году, уточнил собеседник издания.