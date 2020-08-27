Основателя признанного в России иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального пытались устранить его собственные западные хозяева и приверженцы. Такое мнение высказал российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Накануне стало известно о приобретении предпринимателем долга ФБК и его основателей перед корпорацией "Московский школьник". В доказательство своих слов Пригожин предоставил чек о переводе на сумму 88 млн рублей. Теперь взысканием долга с блогера и его сторонников займутся юристы бизнесмена.

Навальный неоднократно попадался на распространении заведомо фейковой информации. Евгений Пригожин отметил необходимость справедливого наказания для "клеветников". По его словам, основатель ФБК ответит по всей строгости закона РФ в любом случае, за исключением его смерти.

Петербургский предприниматель назвал Навального и подобных ему сторонников либеральных ценностей неотъемной частью жизнедеятельности любой страны. Такие личности нужны правительству, как и необходимы политическим оппонентам создателя ФБК.

"Первая – если отравили, то по заказу его собственных зарубежных хозяев, включая его "генетических отца и мать" — Ходорковского и Обаму", — предположил Пригожин.

"Второе и самое вероятное, что произошло, — Навальный напился самогона и обожрался антидепрессантами, отчего и впал в кому. А так как немецкие врачи никаких ядов не обнаружили, то они авансом устроили истерику на весь мир, а сейчас будут спешно подделывать результаты анализов. Я, пожалуй, единственный человек, который прошел полный цикл американского суда, и могу сказать, что эти беспринципные провокаторы занимаются фальсификациями 24 часа в сутки. Так же будут действовать и немцы", — добавил бизнесмен.

Команда юристов Пригожина уже приступила к работе по взысканию долга с ФБК. Также эксперты дадут правовую оценку его деятельности и примут соответствующие юридические меры. Тогда мировое сообщество сможет лицезреть истинные мотивы Навального и его приверженцев, которые побуждали их на реализацию псевдорасследований по заказу западных кураторов, сообщает пресс-служба компании "Конкорд".