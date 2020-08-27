Врач Пальцев признал опасным отдых в Турции из-за осенней волны COVID-19

Осенняя волна коронавируса представляет серьезные риски для заграничного отдыха россиян. Академик РАН Михаил Пальцев считает, что курортные страны, наподобие Турции, особенно опасны для поездок.

Существует вероятность, что распространение коронавируса при втором всплеске заболеваемости COVID-19 будет приводить к более тяжелым последствиям. Пальцев указал, что за время самоизоляции у многих людей снизился иммунитет к инфекциям.

Член организации ученых РАЕН Константин Соколов подтвердил, что отдых на турецких курортах в осенний период может быть опасен для туристов:

"Такого рода поездки сопряжены случайными контактами и нахождением в людных местах, где не соблюдаются меры безопасности. Даже элементарные вещи: нет возможности где-то руки продезинфицировать, надеть маску и вообще уберечь себя", — сообщил Соколов в интервью ФАН.

Ученый отметил, что высокие риски заражения COVID-19 в Турции существуют уже сейчас. Так, в городе Анталье из-за аномальной жары и повышенной влажности воздуха люди пренебрегают ношением масок и не соблюдают дистанцию.