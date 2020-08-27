Охранников Зеленского обвинили в переломе ребра беженки из Донбасса
Личная охрана президента Украины Владимира Зеленского нанесла телесные повреждения переселенке из Донбасса. Об этом заявил активист "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Денисенко.
По словам Денисенко, активистка Алина Новикова хотела подойти к лидеру государства, но ее остановили сотрудники охраны президента. В ответ на это, как отмечает Денисенко, они оттолкнули ее и нанесли удары. После чего она была госпитализирована. В качестве доказательства Денисенко показал официальное заключение врачей Днепровской областной клинической больницы, передает РИА Новости.
Сообщается, что Владимир Зеленский не видел этого инцидента. Он находился в автобусе, где ожидал, пока его охрана соберется в полном составе. В управлении госохраны обвинения в нападении назвали ложью и провокацией.