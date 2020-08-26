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23:55   26 Августа 2020
Политика

Ситуация с COVID–19 в Турции обострилась: жилые дома закрывают на карантин

Ситуация с COVID–19 в Турции обострилась: жилые дома закрывают на карантин

Местные власти в турецкой Анталье закрыли на карантин целый жилой дом из-за заражения нескольких жителей коронавирусом. Об этом сообщил местный телеканал TRT.

Всех жителей дома в районе Коньялты поместили на карантин после того, как у пятерых их соседей выявили заражение коронавирусом. Одного из инфицированных доставили в больницу. У него диагностирована тяжелая форма заболевания COVID-19.

Служба санитарного контроля с целью недопущения рисков распространения инфекции отправила на самоизоляцию сразу всех жителей дома. Им запрещено покидать строение в течение 14 дней, передает Федеральное агентство новостей.

Эпидемиологическая ситуация в Турции остается сложной. Туристам рекомендуется избегать поездок в эту страну.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #анталья #коронавирус

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