23:55 26 Августа 2020Политика
Ситуация с COVID–19 в Турции обострилась: жилые дома закрывают на карантин
Местные власти в турецкой Анталье закрыли на карантин целый жилой дом из-за заражения нескольких жителей коронавирусом. Об этом сообщил местный телеканал TRT.
Всех жителей дома в районе Коньялты поместили на карантин после того, как у пятерых их соседей выявили заражение коронавирусом. Одного из инфицированных доставили в больницу. У него диагностирована тяжелая форма заболевания COVID-19.
Служба санитарного контроля с целью недопущения рисков распространения инфекции отправила на самоизоляцию сразу всех жителей дома. Им запрещено покидать строение в течение 14 дней, передает Федеральное агентство новостей.
Эпидемиологическая ситуация в Турции остается сложной. Туристам рекомендуется избегать поездок в эту страну.