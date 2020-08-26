США вышли на связь с РФ по инциденту в Сирии

Между главой генерального штаба Валерием Герасимовым и председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли состоялся телефонный разговор по инциденту с военными в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Они сообщили, что детали телефонного разговора Герасимов и Милли решили не раскрывать, передает РИА Новости.

"В соответствии с принятой ранее практикой, оба решили сохранить детали <...> в тайне", — отметили в пресс-службе.

Недавно сообщалось, что на северо-востоке Сирии между американскими и российскими военными произошел инцидент. Отмечается, что в результате него несколько военных из США пострадали. СМИ ссылались на неопубликованное заявление Пентагона.