Пригожин: "расследования" Навального готовились по заказу Запада
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поделился в беседе со СМИ своей точкой зрения по поводу инцидента с блогером Алексеем Навальным. Также предприниматель обратил внимание на растущие долги "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ).
Евгений Пригожин выкупил долг ФБК, Навального и юриста Любови Соболь перед компанией "Московский школьник". Общая сумма долга составила 88 млн рублей. Бизнесмен уже поручил своей команде юристов начать работу по взысканию средств с ФБК и его организаторов.
"Я намерен раздеть и разуть участников этой группы – недобросовестных людей", — подчеркнул Пригожин.
Бизнесмен уверен, что теперь виновные в клевете должны понести заслуженное наказание, предусмотренное российским законодательством. Он заявил, что в свете последних событий в отношении ФБК и его основателей будет принят ряд юридических мер. Результаты продемонстрируют всему миру, какими методами руководствовался Навальный и его сторонники в рамках сбора информации. А также станет очевиден заказной характер "расследований" блогера. Пригожин убежден, что они были инициированы по запросу западных хозяев основателя ФБК.
"Приходит много вопросов, что я буду делать дальше в отношении ФБК. Отвечаю сразу максимально развернуто, чтобы закрыть эту тему. Я очень надеюсь, что Навальный останется жив. Иначе не с кого будет "отрезать мясо по кусочку". С Любой Соболь мы договоримся, хотя некоторые предлагают взять ее в сексуальное рабство)). Относительно ФБК, безусловно, я предприму все юридические действия, во время которых мир увидит, каким образом Навальный и его прихлебатели добывали свою информацию, как искажали и фальсифицировали ее. А также кто и когда был заказчиком его псевдорасследований, включая его западных хозяев. Могу отдельно сказать, что на почту пресс-службы компании "Конкорд" в последнее время приходит много информации о противозаконной деятельности ФБК", – заключил Пригожин.... Источник: https://politexpert.net/211315-prigozhin-zayavil-chto-zakazchikami-psevdorassledovanii-navalnogo-byli-ego-zapadnye-hozyaeva", — передает пресс-служба компании "Конкорд".