Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поделился в беседе со СМИ своей точкой зрения по поводу инцидента с блогером Алексеем Навальным. Также предприниматель обратил внимание на растущие долги "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ).

Евгений Пригожин выкупил долг ФБК, Навального и юриста Любови Соболь перед компанией "Московский школьник". Общая сумма долга составила 88 млн рублей. Бизнесмен уже поручил своей команде юристов начать работу по взысканию средств с ФБК и его организаторов.

"Я намерен раздеть и разуть участников этой группы – недобросовестных людей", — подчеркнул Пригожин.

Бизнесмен уверен, что теперь виновные в клевете должны понести заслуженное наказание, предусмотренное российским законодательством. Он заявил, что в свете последних событий в отношении ФБК и его основателей будет принят ряд юридических мер. Результаты продемонстрируют всему миру, какими методами руководствовался Навальный и его сторонники в рамках сбора информации. А также станет очевиден заказной характер "расследований" блогера. Пригожин убежден, что они были инициированы по запросу западных хозяев основателя ФБК.