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22:25   26 Августа 2020
Политика

Глава Башкирии Радий Хабиров: конфликт вокруг ситуации с Куш-тау исчерпан

Глава Башкирии Радий Хабиров: конфликт вокруг ситуации с Куш-тау исчерпан

Конфликт по проблеме Куш-тау завершен. Об этом заявил Руководитель Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия-24".

Президент РФ Владимир Путин 26 августа поручил руководству республики разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК), выводом денежных средств в офшорные счета и передаче предприятия в частные руки. Генпрокуратура России по поручению главы государства начала проверку по факту отчуждения государственных акций БСК.

Глава Башкирии сообщил, что конфликт вокруг Куш-тау уже давно исчерпан передает ТАСС.

"Когда люди, жители нашей республики, очень объединенно и солидарно сказали "нет", мы начали понимать, что Куш-тау мы не имеем права рассматривать", — сказал Хабиров.

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Автор: Кристина Мокроусова
#башкирия #хабиров #Куштау

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