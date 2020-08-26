Глава Башкирии Радий Хабиров: конфликт вокруг ситуации с Куш-тау исчерпан

Конфликт по проблеме Куш-тау завершен. Об этом заявил Руководитель Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия-24".

Президент РФ Владимир Путин 26 августа поручил руководству республики разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК), выводом денежных средств в офшорные счета и передаче предприятия в частные руки. Генпрокуратура России по поручению главы государства начала проверку по факту отчуждения государственных акций БСК.

Глава Башкирии сообщил, что конфликт вокруг Куш-тау уже давно исчерпан передает ТАСС.