Минюст США опроверг иностранное вмешательство в американские выборы

Ведомство не обнаружило никаких свидетельств иностранного вмешательства в выборы в Соединенных Штатах Америки в 2016 и 2018 годах. Об этом заявил первый заместитель министра юстиции США Джеффри Розен.

Избирательная инфраструктура за последние несколько лет была значительно улучшена в области защиты, отметил замминистра. По его словам, итоги президентских выборов в 2016 году не подвергались изменениям в результате действий иностранных лиц, передает ТАСС.

"Мы также обеспокоены в связи с другой угрозой, известной как злонамеренное иностранное влияние. [...] В большинстве случаев это означает что-то вроде скрытой пропаганды. В других случаях это может быть использование тактик оказания давления на влиятельных людей", — заявил Розен.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у России есть сведения, что ЕС и США вмешиваются во внутренние дела Белоруссии. По ее словам, "доказательной базы более чем достаточно".