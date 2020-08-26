Байден пообещал вооружить украинцев против РФ после американских выборов

Участник гонки за президентское кресло Соединенных Штатов Джо Байден пообещал украинской стороне предоставить "смертоносное оружие" для борьбы с РФ в случае его победы на выборах. Об этом политик сообщил по случаю Дня независимости Украины.

В заявлении Байдена сказано, что он будет бороться с "оккупацией" украинского государства, если выборы в США обернутся в его пользу. Администрация Байдена предоставит Киеву не только финансирование и военную помощь, но и "смертоносное вооружение", пишет РЕН ТВ.

Телеканал "360" ранее сообщал, что штаб Байдена собрал более 70 млн долларов пожертвований на предвыборную кампанию кандидата в президенты США.