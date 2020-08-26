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21:07   26 Августа 2020
Политика

Байден пообещал вооружить украинцев против РФ после американских выборов

Байден пообещал вооружить украинцев против РФ после американских выборов

Участник гонки за президентское кресло Соединенных Штатов Джо Байден пообещал украинской стороне предоставить "смертоносное оружие" для борьбы с РФ в случае его победы на выборах. Об этом политик сообщил по случаю Дня независимости Украины.

В заявлении Байдена сказано, что он будет бороться с "оккупацией" украинского государства, если выборы в США обернутся в его пользу. Администрация Байдена предоставит Киеву не только финансирование и военную помощь, но и "смертоносное вооружение", пишет РЕН ТВ.

Телеканал "360" ранее сообщал, что штаб Байдена собрал более 70 млн долларов пожертвований на предвыборную кампанию кандидата в президенты США.

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Автор: Яна Либерман
#сша #украина #выборы #байден

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