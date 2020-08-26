Петиция о запрете песни "3 сентября" Шуфутинского появилась в Сети

Пользователь портала Change.org создал петицию, адресованную депутатам Законодательного собрания Петербурга. Он требует, чтобы песню шансонье Михаила Шуфутинского "3 сентября" запретили на законодательном уровне.

Автор признался, что не понимает, "сколько можно это терпеть и любоваться "листом календаря" и "кострами рябин". Пользователь Change.org напомнил, что песню Михаила Шуфутинского из года в год приходится слушать как по радио, так и по телевидению. Более того, в Сети создано множество стикеров и открыток на эту тему.

Инициатива запретить песню появилась почти за неделю до "знаменательной даты", отмечает издание "Невские новости". Пока не сообщается, намерены ли депутаты петербургского Законодательного собрания рассмотреть это обращение. Однако подобного исключать не стоит.