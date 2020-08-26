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21:00   26 Августа 2020
Экономика

Visa намерена изменить правила конвертации валют

Visa намерена изменить правила конвертации валют

Держателям банковских карт системы Visa сообщили о нововведениях в конвертации валют.

Так, платежная система Visa готова изменить правила конвертации иностранных валют. Нововведение может вступить в силу уже в апреле 2021 года. Изменения также коснутся банковских вкладов в рублях. Курс валют будет зафиксирован на дату покупки, а не на день расчета платежной системы и кредитной организации, как это было ранее.

Новая процедура конвертации защитит держателей карт от резких скачков курса валют. Нововведение не потребует взимания дополнительных средств или комиссий.

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Автор: Ирина Большунова
#евро #валюта #доллар #visa #конвертация

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