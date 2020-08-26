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20:57   26 Августа 2020
Политика

Путин провел переговоры с итальянским премьером

Путин провел переговоры с итальянским премьером

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава РФ обсудил с итальянским премьером ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Путин заявил о недопустимости безосновательных заявлений на эту тему, пишет РИА Новости.

Путин и Конте договорились скоординировать деятельность Москвы и Рима по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Политики также обговорили положение дел в Ливии и Белоруссии.

Навальный находится в коматозном состоянии в немецкой клинике "Шарите". Общественный деятель Эрнест Макаренко считает, что зарубежные кураторы блогера могли быть причастны к его нынешнему положению.

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Автор: Яна Либерман
#путин #италия #навальный

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