Путин провел переговоры с итальянским премьером

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава РФ обсудил с итальянским премьером ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Путин заявил о недопустимости безосновательных заявлений на эту тему, пишет РИА Новости.

Путин и Конте договорились скоординировать деятельность Москвы и Рима по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Политики также обговорили положение дел в Ливии и Белоруссии.

Навальный находится в коматозном состоянии в немецкой клинике "Шарите". Общественный деятель Эрнест Макаренко считает, что зарубежные кураторы блогера могли быть причастны к его нынешнему положению.