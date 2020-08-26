"Хлопок, крики": женщина рассказала о моменте взрыва на Кубинке

Очевидец рассказала корреспондентам Федерального агентства новостей, что ей пришлось пережить в момент взрыва в жилом доме на Кубинке.

Чрезвычайное происшествие произошло в столичном жилом доме по улице Кубинка. Мощный взрыв спровоцировал пожар на третьем этаже здания. Свидетели рассказали, что столь сильный хлопок был слышан в соседних домах, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Хлопок, крики… В третьем подъезде, на третьем этаже", — рассказала ФАН местная жительница.

Женщина сообщила, что не знала проживающих в квартире, где произошло возгорание. Прибывшие на место инцидента пожарные потушили горение в течение нескольких минут.

Органы правопорядка начали проверку по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства инцидента и возможные причастные лица.