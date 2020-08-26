Сирийские специалисты починили взорванный газопровод в Дамаске

Взорванный в результате теракта газопровод в провинции Дамаск был успешно починен 24 августа. О ходе восстановительных работ сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Сразу же после инцидента к месту происшествия начали стягиваться технические специалисты и пожарные, которые приступили к ликвидации последствий взрыва. Пожар был потушен всего за пару часов. После взрыва на большей части Сирии было отключено электричество. Причина кроется в том, что газовая магистраль в провинции Дамаск питает крупнейшие сирийские электростанции, и его функционирование критически важно для всей страны, передает ФАН.

Президент Сирии Башар Асад распорядился как можно быстрее возобновить работу газопровода, а также усилить охрану инфраструктуры государственной важности. Также было обещано, что длительных перебоев с электричеством более не будет.