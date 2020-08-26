Собянин объяснил, как пройдут исследования вакцины от COVID-19 в Москве

Московские медики вместе с коллегами из центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций запускают пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Исследования пройдут на базе городских медучреждений. Оставить заявку на участие может каждый москвич. Проведение исследований позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины, пояснил Сергей Собянин в своем блоге. Принять участие в программе смогут 40 тыс. человек. Подробная информация об исследовании представлена на портале mos.ru. Медики выберут участников по медицинским показаниям. Они будут находиться под наблюдением специалистов в течение полугода.

Испытуемая вакцина уже прошла две стадии клинических исследований. У добровольцев появились антитела. Препарат не содержит самого коронавируса, пояснил Сергей Собянин. То есть заболеть невозможно. Собянин напомнил, что заявку могут оставить лица старше 18 лет без симптомов ОРВИ.