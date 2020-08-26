Навальный должен оплатить 3,3 млн рублей судебных издержек

Суд Москвы взыскал с Алексея Навального свыше 3,3 миллиона рублей за оплату издержек суда по исковому заявлению мясокомбината "Дружба народов".

Арбитражный суд Москвы взыскал с видеоблогера Алексея Навального материальную компенсацию в качестве оплаты неустойки адвокатам АБ "Падва и партнеры". В суде сообщили, что юристов Навальный привлекал для разбирательства по иску из‑за видео о поставках продуктов Нацгвардии.

Причиной проигранной Навальным тяжбы стал ролик так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в России). Ранее суд предписал блогеру удалить опубликованное видео, но Навальный отказался.

"Алексей не имел возможности участвовать в судебном заседании по понятным причинам, а также обсудить позицию с представителями", — рассказали в пресс-службе ФБК.

Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал транспортировку блогера в ФРГ. Как пишет Nation News, организаторы поездки Навального в Берлин спасли его от наказания по уголовному делу в России.