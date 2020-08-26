Гаспарян иронично оценил желание Турчинова вернуть Крым войной

Заявления зкс-секретаря Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова никого не удивляют и являются обычным сотрясанием воздуха. Такое мнение высказал политолог и публицист Армен Гаспарян.

Накануне Турчинов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского «есть все возможности» для наступления на Крым. Об этом он сказал на митинге оппозиции в честь Дня независимости Украины. Турчинов выразил готовность «помочь» президенту в «реализации наступления».

«Я не понимаю, кто ему мешает. Его что, держит кто-то? Ладно, раньше ты был секретарем СНБО, твое драгоценное тело не могло попасть в плен, чтобы случайно не разболтать государственные секреты. Но сейчас-то ты не государственный чиновник. Бери с собой весь этот сброд: Муджабаев, Джамилев, Рифатов, Чубаров. Нацкорпус с собой возьми. Стройтесь в шеренгу и идите воюйте. Вам что, направление что ли показать?», — сказал Гаспарян в интервью для Украина.ру.

Выпады Турчинова уже никого не удивляют, поскольку он постоянно выступает с подобными заявлениями с того момента, как Крым вернулся в состав России, отметил Гаспарян. При этом политолог напомнил о существования такого документа, как Доктрина обороны РФ, в соответствии с которой дальнейшие события развернуться быстрее, чем Иловайский и Дебальцевский котлы в Донбассе.

Гаспарян недоумевает, зачем Турчинов постоянно призывает президента Украины «идти на Крым», потому очевидно, что никакой Крым он отбивать не пойдет.

Ранее политолог, зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил «Политике Сегодня», что вопрос принадлежности Крыма никогда не будет обсуждаться на международных площадках. Так он прокомментировал обещание президента Зеленского вернуть полуостров.

Крым снова стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад поддержать такую позицию. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».