Нефтяные запасы США за неделю снизились на 4,7 млн баррелей

Объем коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах сократился на 4,689 млн баррелей по состоянию на 21 августа. Об этом сообщает Министерство энергетики США.

Объем нефтяных запасов США составил 507,7 млн баррелей, заявили в Минэнерго. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,72%, до 43,66 доллара за баррель в соответствии с данными Нью-Йоркской товарной биржи. Нефть марки Brent выросла в цене на 0,31%, до 46,02 доллара за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

По итогам встречи президента России Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина, эксперты прогнозируют, что спрос на нефть восстановится к концу 2021 года.