Байдену напомнили о судьбе Маккейна, который хотел послать «Абрамсы» против РФ

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден пообещал в случае своей победы на выборах предоставить Киеву летальное вооружение. Об этом говорится в его поздравлении с Днем независимости Украины, которое опубликовано на официальном портале политика.

При этом Байден также пообещал заставить Россию прекратить «агрессию и оккупацию» Украины.

«Администрация Байдена — Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное оружие, при этом побуждая Украину проводить важные реформы, которые жизненно важны для ее успеха», — заявил политик.

Кроме того, Байден не забыл и своего соперника в борьбе за президентское кресло. Он обвинил американского лидера Дональда Трампа в том, что он всерьез не противостоит президенту РФ Владимиру Путину и не предоставляет военную помощь Украине.

Telegram-ресурс «Выпускайте Кракена!» с иронией заметил, что попытка отправки американских «смертоносных вооружений» на Украину может плохо закончиться для политиков из США. Байдену припомнили, что ранее сенатор Джон Маккейн также хотел мощно вооружить Киев, но этому не суждено было случиться.

«Плохая примета. Предыдущие "Абрамсы" Маккейн до Кремля так и не довел —умер», —написал автор канала.

Ранее администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Беседа послужила поводом для начала процедуры импичмента Трампа. Оппоненты обвиняют его в том, что он якобы просил помощи Украины для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Джо Байдена. Американский лидер отрицает все обвинения.