Ученые спрогнозировали слабую вторую волну коронавируса в России

Российские ученые сделали прогноз по возможной второй волне коронавирусной инфекции в России. Если количество новых случаев с COVID-19 осенью или зимой увеличится, то последствия не будут тяжелыми.

Основные схемы профилактики и борьбы с коронавирусом уже отработаны и дали хороший результат. А иммунитет у российских граждан оказался выше, чем во многих зарубежных странах. Однако избежать угрозы можно лишь при условии выполнения населением всех предписанных мер безопасности — соблюдения социальной дистанции и ношения медицинских масок.

Врачи во время пандемии отработали принцип лечения пациентов, объяснил академик РАН Сергей Колесников корреспонденту "Парламентской газеты". В некоторых городах иммунная прослойка насчитывается уже более 20%. В других странах таких показателей нет даже среди медицинского персонала.