Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич продемонстрировал видеоролик с кадрами из российских фильмов "Шугалей" и "Шугалей-2", анонсировав закрытые показы сиквела.

Продолжение отечественной киноленты "Шугалей", рассказывающей реальную историю похищения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана весной прошлого года боевиками в Ливии, которые удерживают ученых и по сей день без предъявления обвинений, находится на стадии готовности, отметил Малькевич. Он добавил, что грядут закрытые показы фильма, после чего на одном из российских центральных телеканалов состоится грандиозная премьера в первых числах сентября.

Трейлер второй части российского фильма "Шугалей", которая, по мнению многих экспертов, окажет положительное влияние на историю с социологами и поспособствует освобождению россиян из плена, ранее появился в Сети.