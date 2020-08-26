Захарова назвала неприличными угрозы США из-за Навального

Неприлично заявлять о возможных санкциях в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, когда на столе нет никаких доказательств, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом дипломат ответила на слова заместителя госсекретаря США Стивена Бигана, пообещавшего принять жесткие меры, если подтвердится, что Навальный был отравлен.

В российском внешнеполитическом ведомстве уже обратили внимание на недопустимость голословных обвинений. Москва выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего, при этом отмечено, что в Вашингтоне и Брюсселе подозрительно быстро подхватили версию об умышленном отравлении.

Блогер, за жизнь которого 44 часа боролись омские врачи, был перевезен в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие врачи заявили, что в его организме выявлены ингибиторы холинэстеразы. Российские медики указали коллегам из ФРГ, что данные ингибиторы есть у каждого человека после реанимации и аппарата ИВЛ.