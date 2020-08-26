ПФР напомнил семьям с детьми о правилах выдачи 10 тысяч рублей

Граждане, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет, должны поторопиться с подачей заявлений на выплату 10 тысяч рублей, если они не получили эти деньги в июне и июле. Соответствующее заявление сделал Пенсионный фонд России (ПФР).

В ведомстве напомнили, что срок подачи заявлений истечет 30 сентября, но лучше поторопиться, чтобы единовременные пособия поступили на счет вовремя и без проблем. Назначение этой материальной помощи не зависит от уровня доходов семьи или права на получение других средств от государства.

При достижении ребенком возраста трех лет в период с 1 июля по 30 сентября семьи, получившие ежемесячные соцвыплаты, имеют право также на единовременную субсидию после подачи соответствующей заявки, но не ранее месяца, в котором малыш достиг указанного возраста, приводит PRIMPRESS разъяснения ПФР.

Официального решения о продлении выплат 10 000 рублей на август, чтобы россияне могли лучше подготовить детей к новому учебному году, Правительство России пока не принимало.