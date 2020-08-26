Инфляция в России снова сохранила нулевой уровень

Уровень инфляции в России за период с 18 по 24 августа оказался нулевым, следует из данных Росстата.

С начала августа потребительские цены были снижены на 0,1%, с начала года показатель вырос на 2,9%. Среди продовольственных товаров в России больше всего подорожали свинина — на 0,6%, черный чай — на 0,4%, сметана и сыры — на 0,3%, творог, хлеб и подсолнечное масло — на 0,2%. Стоимость пшена снижена на 0,3%, куриное мясо подешевело на 0,2%. Плодовоовощная продукция подешевела в среднем на 3,5%.

Ряд непродовольственных товаров прибавил в цене. Так, детские подгузники подорожали на 0,5%, хозяйственное и туалетное мыло — на 0,3%, зубные щетки — на 0,2%.