Ливийские адвокаты поддержали движение против ПНС

Генеральная ассоциация адвокатов поддержала демонстрации мирного населения Ливии против преступного режима нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

Как передает ФАН, юристы присоединились к движению, выступающему против агрессии политических структур на западе Ливии. Боевики незаконного триполитанского режима нарушили условия Схиратских соглашений и, вместо того, чтобы сложить полномочия еще в 2018 году, они попросту захватили власть в стране на фоне тесного слияния с радикально-исламистскими группировками.

Жители североафриканского государства также недовольны уровнем коррупции в рядах так называемого правительства, возглавляемого премьер-министром Файезом Сарраджем. При этом "власти" пытаются подавить волну массовых протестов с применением силы, отказываясь от диалога.