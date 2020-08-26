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19:14   26 Августа 2020
Общество

Ливийские адвокаты поддержали движение против ПНС

Ливийские адвокаты поддержали движение против ПНС

Генеральная ассоциация адвокатов поддержала демонстрации мирного населения Ливии против преступного режима нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). 

Как передает ФАН, юристы присоединились к движению, выступающему против агрессии политических структур на западе Ливии. Боевики незаконного триполитанского режима нарушили условия Схиратских соглашений и, вместо того, чтобы сложить полномочия еще в 2018 году, они попросту захватили власть в стране на фоне тесного слияния с радикально-исламистскими группировками.

Жители североафриканского государства также недовольны уровнем коррупции в рядах так называемого правительства, возглавляемого премьер-министром Файезом Сарраджем. При этом "власти" пытаются подавить волну массовых протестов с применением силы, отказываясь от диалога.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #адвокаты #пнс

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