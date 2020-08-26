Сторонник Навального пытается вбить клин между Россией и Германией

Соратники блогера Алексея Навального продолжают использовать случившееся с ним с целью дестабилизировать обстановку России. На этот раз рычагом давления либерал Владимир Милов выбрал Правительство ФРГ.

Главе "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) стало плохо в самолете рейса Томск — Москва. Пассажирское судно совершило экстренную посадку в Омске. Там блогера госпитализировали в местную больницу. Навального доставили в немецкую клинику "Шарите" после того, как его состояние стабилизировалось. Врачи из Германии предложили версию об отравлении, но пока не подтвердили ее. Члены ФБК, в том числе Милов, обвиняют омских медиков и российские власти в случившемся, несмотря на недостаток информации.

Правительство ФРГ призвало РФ провести расследование, что не устроило соратников Навального, пишет Федеральное агентство новостей. Видеообращение Милова к немецким властям свидетельствует о его намерении вмешаться во внутренние дела России с целью подтолкнуть Германию влиять на политику РФ. Однако ни одна из сторон не собирается портить отношения. Ко всему прочему Милов имеет тесные связи с США.

"Оппозиционер" не раз призывал ЕС и Соединенные Штаты вмешаться во внутренние дела России, в том числе, помешать строительству "Северного потока — 2". Именно по важнейшему российско-немецкому проекту США могут нанести экономический удар санкциями, если призывы Милова к ХДС получат одобрение.