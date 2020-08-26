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19:10   26 Августа 2020
Происшествия

МЧС Крыма: произошло обрушение межэтажного перекрытия в доме в Керчи

МЧС Крыма: произошло обрушение межэтажного перекрытия в доме в Керчи

Пресс-служба МЧС по Республике Крым сообщила, что в пострадавшем от взрыва газа десятиэтажном доме обрушилась межэтажная конструкция в одной из комнат на площади в 12 квадратных метров.

Инцидент произошел вечером 26 августа, когда очевидцы сообщили о ЧП на улице Кирова. После хлопка в здании начался пожар, распространившийся на 40 квадратных метров, однако вскоре пожарные двух местных бригад смогли его полностью ликвидировать.

Также они провели эвакуацию местных жителей. Но один человек из-за произошедшего события получил травмы. Сейчас устанавливаются все детали ситуации.

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Автор: Юлия Яковлева
#пожар #взрыв #чп #керчь #перекрытие

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