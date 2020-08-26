Глава народного ополчения Ирака прибыл на встречу с Башаром Асадом

Лидер иракских отрядов ополчения Фалех аль-Фаяд прибыл в Дамаск на встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Он планирует передать послание от премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми.

Глава "Хашд Шааби" также прибыл с просьбой об усилении координации на совместных ирако-сирийских границах, передает аналитический Telegram-канал "Рыбарь". Аналитик обратил внимание на странный повод для встречи, учитывая, что легитимное правительство Башара Асада практически не контролирует границы с Ираком. Единственным исключением является Абу Кемаль, который находится в руках даже не САА, а сил "Сирийской национальной обороны", а также иранских отрядов.

Границы в провинциях Киркук Салах эд-Дин контролируются прозападными "Сирийскими демократическими силами" (SDF), а тройная граница Сирии, Иордании и Ирака на юге вовсе находится в руках США и различных боевиков из 55-километровой зоны. Поэтому истинный смысл визита остается загадкой, отмечает аналитик.