Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопросы журналистов издания "Страна Советов on-line" о многомиллионном долге ФБК, Алексея Навального и Любови Соболь. В том числе оценил ситуацию с якобы "отравлением" московского блогера.

Компания "Конкорд", руководителем которой является Пригожин, опубликовала информацию о заключении договора уступки требования с "Московским школьником". Бизнесмен оплатил многомиллионный долг признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией", его основателя Алексея Навального и юриста Любови Соболь.

Общая сумма, которую Евгений Пригожин распорядился выплатить компании, составила более 87 млн рублей. По его словам, цель — компенсировать ущерб, нанесенный "группой клеветников".

"Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона", — сообщил бизнесмен.

Корреспонденты "Страны Советов on-line" направили в пресс-службу "Конкорда" несколько вопросов в рамках задолженности ФБК, чтобы выяснить, какие шаги Пригожин будет предпринимать в дальнейшем.

"Такая оппозиция, как Навальный, власти нужна. Он — самовластный психически неуравновешенный человек, который не мог ни с кем договориться. Смерть Навального ни власти, ни его политическим врагам не выгодна. Он – ничтожество, которое потеряло авторитет даже у своих коллег. Смерть или увечья Навального были выгодны исключительно его соратникам и хозяевам, которые понимали, что никакого толку от него больше не будет", — ответил Пригожин журналистам.

Бизнесмен также оценил ситуацию с "отравлением" Алексея Навального, который проходит лечение в немецкой клинике "оппозиционеров" Charite. Предприниматель назвал две версии случившегося.

"Первая — если отравили, то по заказу его собственных зарубежных хозяев, включая его "генетических отца и мать" — Ходорковского и Обаму. Второе и самое вероятное, что произошло, это Навальный напился самогона и обожрался антидепрессантами, отчего и впал в кому. А так как немецкие врачи никаких ядов не обнаружили, то они авансом устроили истерику на весь мир, а сейчас будут спешно подделывать результаты анализов. Я, пожалуй, единственный человек, который прошел полный цикл американского суда, и могу сказать, что эти беспринципные провокаторы занимаются фальсификациями 24 часа в сутки. Так же будут действовать и немцы". Аналогичной точки зрения придерживаются многие эксперты, убежденные, что неожиданное "отравление" московского блогера с последующей транспортировкой в Германию является постановкой, которую инициировал сам Навальный. Политологи не исключают, что он хотел сбежать за границу, прикрывшись образом "сакральной жертвы".

Особое внимание Евгений Пригожин уделил теме взыскания задолженности с так называемого "Фонда борьбы с коррупцией", Алексея Навального и его соратницы Любови Соболь. Бизнесмен выразил надежду, что блогер останется жив.

"Приходит много вопросов, что я буду делать дальше в отношении ФБК. Отвечаю сразу максимально развернуто, чтобы закрыть эту тему. Я очень надеюсь, что Навальный останется жив. Иначе не с кого будет "отрезать мясо по кусочку". С Любой Соболь мы договоримся, хотя некоторые предлагают взять ее в сексуальное рабство)). Относительно ФБК, безусловно, я предприму все юридические действия, во время которых мир увидит, каким образом Навальный и его прихлебатели добывали свою информацию, как искажали и фальсифицировали ее. А также кто и когда был заказчиком его псевдорасследований, включая его западных хозяев. Могу отдельно сказать, что на почту пресс-службы компании "Конкорд" в последнее время приходит много информации о противозаконной деятельности ФБК".

Политолог Армен Гаспарян ранее оценил ситуацию с погашением задолженности ФБК со стороны Евгения Пригожина в отношении комбината "Московский школьник". По его словам, это мужской поступок.